Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, yılın ilk yarısında Türkiye genelinde 57 bin 62 şirket kurulurken, Van'da 251 şirket faaliyete başladı. Aynı dönemde Van'da 10 kooperatif ve 114 gerçek kişi ticari işletmesi de kuruldu.

TOBB verilerine göre, 2026 yılının ilk altı ayında Van'da 44 şirket ile 1 kooperatif tasfiye sürecine girerken, faaliyetini sonlandıran işletmeler arasında 31 şirket, 1 kooperatif ve 45 gerçek kişi ticari işletmesi yer aldı.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Van'da 246 şirket, 13 kooperatif ve 90 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu. Aynı dönemde 40 şirket ile 5 kooperatif tasfiye edilirken, 50 şirket, 1 kooperatif ve 52 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini sonlandırmıştı.

Kurulan şirketlerin sermaye dağılımına ilişkin verilere göre, 2026 yılının ilk yarısında Van'da kurulan şirketlerin toplam sermayesi 1 milyar 6 milyon 550 bin TL oldu. Türkiye genelinde ise aynı dönemde kurulan şirketlerin toplam sermaye tutarı 251 milyar 427 milyon 543 bin 606 TL olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde yılın ilk altı ayında 814 kooperatif ile 8 bin 855 gerçek kişi ticari işletmesi kurulurken, 13 bin 579 şirket ve 474 kooperatif tasfiye sürecine girdi. Aynı dönemde 13 bin 484 şirket, 376 kooperatif ve 8 bin 940 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini sonlandırdı. 2025 yılının ilk altı ayında ise Türkiye genelinde 52 bin 226 şirket kurulmuş, 13 bin 677 şirket kapanmıştı.