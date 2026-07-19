Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılına ait İşletme (Bakanlık) Belgeli Tesis Konaklama İstatistiklerini yayımladı. Verilere göre Van'da bakanlık belgeli tesislerde yıl boyunca toplam 420 bin 725 geliş gerçekleşti. Aynı dönemde toplam geceleme sayısı 818 bin 614 olurken, tesislerin doluluk oranı yüzde 34,14 olarak açıklandı.

Bakanlığın verilerine göre, 2025 yılında Van'daki bakanlık belgeli tesislere gelen 420 bin 725 ziyaretçinin 156 bin 287'sini yabancı, 264 bin 438'ini ise yerli turistler oluşturdu. Aynı dönemde gerçekleşen 818 bin 614 gecelemenin 328 bin 500'ü yabancı, 490 bin 114'ü ise yerli ziyaretçiler tarafından yapıldı. 2025 yılında bakanlık belgeli tesislerin toplam doluluk oranı yüzde 34,14 olarak kaydedildi. Bu oranın yüzde 13,70'i yabancı, yüzde 20,44'ü ise yerli ziyaretçilerden oluştu.

Verilere göre Van'da ortalama kalış süresi yabancı ziyaretçilerde 2,10 gün, yerli ziyaretçilerde 1,85 gün olurken, tüm ziyaretçilerin ortalama kalış süresi 1,95 gün olarak hesaplandı. Bakanlığın 2024 ve 2025 verileri karşılaştırıldığında, Van'daki bakanlık belgeli tesislere geliş sayısı 364 bin 945'ten 420 bin 725'e yükseldi. Böylece toplam geliş sayısı 55 bin 780 kişi artarken, artış oranı yüzde 15,28 oldu.

Toplam geceleme sayısı ise 718 bin 827'den 818 bin 614'e çıktı. Buna göre geceleme sayısı 99 bin 787 artış gösterirken, artış oranı yüzde 13,88 olarak kaydedildi.