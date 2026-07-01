Van’ın Tuşba ilçesinde iki aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 8 kişi hafif yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Tuşba ilçesi Erciş kara yolu üzerindeki Göllü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken, daha sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kazada yaralananlar arasında çocukların da bulunduğu öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.