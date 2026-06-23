Van’da çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmek üzere İş Gücü Uyum Programı kapsamında gerçekleştirilecek alımlar için başvuru süreci başladı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen program kapsamında personeller, kamu kurumlarında bakım ve onarım destek faaliyetlerinde görev alacak.

BAŞVURULARDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Programa başvuracak adayların, başvuru tarihinde ve son bir ay içerisinde SGK’lı olarak çalışmıyor olması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapacak kişilerin 19 yaşını doldurmuş olması şartı aranıyor.

Günlük çalışma süresi 7,5 saat olarak belirlenirken, programın toplam süresi ise 299 gün olacak.

Dün başlayan başvurular 26 Haziran 2026 tarihine kadar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

EN BÜYÜK KONTENJAN İPEKYOLU’NA AYRILDI

Van’da her ay farklı alanlarda istihdama yönelik kontenjanlar açıklanırken, bu kez yaklaşık 3 bin kişilik alımla İş Gücü Uyum Programı kapsamında en yüksek kontenjan İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ayrıldı.

Program kapsamında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak.

KURUMLARA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE;

-İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 1.200 kişi

-Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 600 kişi

-Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: 300 kişi

-Van İl Sağlık Müdürlüğü: 260 kişi

-Erciş Sağlık Grup Başkanlığı: 100 kişi

-Çaldıran Devlet Hastanesi Döner Sermaye: 70 kişi

-Muradiye Devlet Hastanesi: 70 kişi

-Başkale Devlet Hastanesi: 60 kişi

-Gürpınar İlçe Devlet Hastanesi: 60 kişi

-Gevaş Devlet Hastanesi: 60 kişi

-Özalp Devlet Hastanesi: 60 kişi

-Çatak Devlet Hastanesi: 50 kişi

-Bahçesaray İlçe Devlet Hastanesi: 40 kişi

-Saray Devlet Hastanesi: 40 kişi

-Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: 30 kişi