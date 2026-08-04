Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), personel alımı gerçekleştirecek. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, alımlar giriş sınavı ile yapılacak Ülke genelinde toplam 860 personel alınacak. Bu kapsamda Van’da 8 personel alımı gerçekleştirilecek. Van merkez için 4, Başkale ilçesi için 2, Gürpınar ilçesi için 1 ve Özalp ilçesi için 1 olmak üzere toplam 8 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak.

Personel alımı ile ilgili ilanda, adayların KPSS A Grubu puanıyla başvuru yapacağı ve öncelik sırasına göre en fazla 5 il tercih edebileceği belirtildi.

SINAV BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Sınava ön başvurular 20-22 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Nihai başvurular ise 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için 6 Kasım 2026 tarihinde geç başvuru imkanı tanınacak. Ön başvuru ve nihai başvuru aşamalarında henüz mezun olmayan adayların başvuruları sistem tarafından kabul edilmeyecek.

SINAV ANKARA'DA YAPILACAK

Giriş sınavının yazılı bölümü, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.45'te, Ankara'da bulunan ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde (e-Sınav Merkezi) elektronik ortamda gerçekleştirilecek. 90 dakika sürecek sınava adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayan adaylar için, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgesi ÖSYM tarafından hazırlanacak. Adaylar belgelerini sınav haftasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların şu şartları taşıması gerekiyor:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

-T.C. vatandaşı olmak ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1991 ve sonrasında doğanlar başvurabilecek).

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği kabul edilen yükseköğretim programlarından mezun olmak.

-ÖSYM tarafından 2025 veya 2026 yıllarında yapılan KPSS'de KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 veya KPSSP48 puan türlerinden herhangi birinden en az 65 puan almış olmak.

Başvuru süreci ve sınava ilişkin tüm ayrıntılara https://kamuilan.sbb.gov.tr/ sayfasında Gelir İdaresi Başkanlığı ilanı üzerinden ulaşılabilecek.