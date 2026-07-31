Vanspor formasıyla taraftarın beğenisini kazanan sağ bek Sabahattin Destici, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya transfer oldu.

2025-2026 sezonunun ara transfer döneminde, Ocak 2025'te Vanspor'a transfer olan Destici, kısa sürede ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı-siyahlı formayla başarılı bir dönem geçiren genç futbolcu, kariyerinde önemli bir yükselişe imza attı. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK'nın kampına katılan Destici, resmi sözleşmeye de imza attı.

Daha önce 3. Lig'de forma giyen Destici, Vanspor'da geçirdiği 1,5 yılın ardından Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK ile anlaşarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Böylece başarılı sağ bek, 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 3. Lig'den Süper Lig'de top koşturma başarısına ulaştı.

Vanspor formasıyla 27 resmi karşılaşmada görev yapan ve 3 asistlik katkı sağlayan Destici, mücadeleci futbolu ve performansıyla taraftarın takdirini kazandı.

GAZİANTEP FK'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Gaziantep FK, transferi yaptığı açıklamayla duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, genç futbolcu Sabahattin Destici ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Sabahattin Destici, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte kendisini 2+1 yıllığına kırmızı-siyahlı renklerimize bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Sabahattin Destici'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.