Van Spor Futbol Kulübü, akademi altyapı seçmeleri gerçekleştirecek. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, A takım yapılanmasının yanı sıra altyapıya da yatırım yaparak geleceğin Vanspor'unu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek akademi seçmelerinin tarihleri ve yaş grupları da belli oldu. Seçmelerde 2008 ile 2013 yılları arasında doğan yetenekli futbolcular, Vanspor altyapısına katılabilmek için ter dökecek.

SEÇMELER SANAYİ SEMT SAHASINDA

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre seçmeler, Tuşba ilçesinde bulunan Sanayi Semt Sahası'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Seçme takvimi ise şu şekilde olacak:

-10 Ağustos Pazartesi: 2008-2009 doğumlular

-11 Ağustos Salı: 2010-2011 doğumlular

-12 Ağustos Çarşamba: 2012 doğumlular

-13 Ağustos Perşembe: 2013 doğumlular

Tüm yaş gruplarında seçmelerin saat 15.00'te başlayacağı vurgulandı.

LİSANSLI FUTBOLCULAR İZİN BELGESİ İLE KATILABİLECEK

Açıklamada, lisanslı sporcuların seçmelere katılabilmeleri için kulüplerinden izin belgesi almalarının zorunlu olduğu belirtilerek, “Lisanslı sporcuların akademi seçmelerine gelirken kulüplerinden izin belgesi getirmeleri gerekmektedir. İzin belgesi olmayan lisanslı sporcular seçmelere alınmayacaktır. Ayrıca tüm sporcuların T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.” ifadelerine yer verildi.