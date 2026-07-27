Van Spor Futbol Kulübü transfer çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Mehmet Özcan ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızda forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Mehmet Özcan ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Mehmet Özcan'a yeniden hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

BANDIRMASPOR'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Ön libero ve orta saha mevkilerinde görev yapan Mehmet Özcan, 7 Ağustos 2025 tarihinde Bandırmaspor'dan Vanspor FK'ya transfer olmuştu. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcunun kontratı 1 yıl daha uzatıldı.

GEÇEN SEZON 34 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Mehmet Özcan, 2025-2026 sezonunda Vanspor FK formasıyla 33 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 34 resmi karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli futbolcu bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, sezonu 8 sarı kartla tamamladı.