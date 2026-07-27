Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Adilcevaz sahillerinde hareketlilik de gözle görülür şekilde yükseldi. Serinlemek isteyen vatandaşlar ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, Van Gölü kıyısındaki plajlarda hem yüzmenin hem de doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

37 kilometrelik kıyı şeridine sahip Adilcevaz'da halk plajları, mesire alanları ve sosyal donatılarıyla dikkat çekerken, gölün sodalı ve temiz suyu ziyaretçilere farklı bir yüzme deneyimi sunuyor. İlçeye gelen tatilciler, sahillerin temizliği ve doğal güzelliğinin Ege kıyılarını aratmadığını belirtiyor.

Ziyaretçilerden Mazlum Çelik, "Doğal güzellikleri, huzurlu atmosferi ve eşsiz Van Gölü manzarasıyla Adilcevaz, yaz aylarında alternatif tatil rotası arayanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yetkililer de bölgenin turizm potansiyelinin her geçen yıl arttığını ve yapılan yatırımlarla Adilcevaz'ın daha fazla ziyaretçiyi ağırlamasını hedefliyor" dedi.