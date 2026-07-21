İlçeye bağlı Aşağı Olukbaşı köyünde yaşayan ve yıllardır süren yılan sorunu yüzünden kendi evlerine girmekte büyük korku yaşayan aile fertleri, yetkililerden acil yardım bekliyor. Ev sakinlerinden Servet Özmen, evlerinin her köşesinden çıkan yılanlar yüzünden günlük hayatlarının kabusa döndüğünü söyledi. Yaşadıkları dehşeti dile getiren Özmen, "Yıllardır evimiz adeta yılanlar tarafından esir alınmış durumda. Kendi evimize girmekte bile büyük korku yaşıyoruz.

Geceleri yatağa girdiğimizde gözümüze uyku girmiyor; her an bir yılanla karşılaşma endişesiyle sürekli tedirginlik içinde uyuyoruz. Hayatımız altüst oldu. Yılanlar artık o kadar rahat hareket ediyor ki, evin çatı altında bulunan kuşların yuva yaptığı deliklere kadar giriyorlar. Bugüne kadar yılanların ısırdığı bir koyunumuz ve çok sayıda güvercin de telef oldu. Maddi ve manevi olarak tükendik" dedi.



Kendi imkanlarıyla yılanlarla mücadele etmekte yetersiz kaldıklarını ifade eden Özmen, kalıcı bir çözüm bulunması için yetkililere seslendi.

Özellikle ailedeki çocukların güvenliğinden endişe duyduklarını belirten mahalle sakinleri de evde ve çevresinde kapsamlı bir inceleme ile ilaçlama çalışması yapılması çağrısında bulundu.