Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporlarına göre Van'da yüksek hava sıcaklıkları hafta boyunca etkisini sürdürecek. Tahminlere göre Van’da hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar devam etmesi, bazı günlerde ise 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Hafta boyunca etkisini sürdürecek sıcak hava nedeniyle Meteoroloji tarafından bazı günler için sıcaklık uyarısı da verildi.
Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği bildirildi.
Van’da dört günlük hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray;
21 Temmuz Salı: Sıcak
22 Temmuz Çarşamba: Sıcak
23 Temmuz Perşembe: Sıcak
24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
Başkale;
21 Temmuz Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu
23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
Çaldıran;
21 Temmuz Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu
23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
Çatak;
21 Temmuz Salı: Sıcak
22 Temmuz Çarşamba: Sıcak
23 Temmuz Perşembe: Sıcak
24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
Edremit;
21 Temmuz Salı: Az bulutlu
22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu
23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
Erciş;
21 Temmuz Salı: Az bulutlu
22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu
23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
Gevaş;
21 Temmuz Salı: Az bulutlu
22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu
23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
Gürpınar;
21 Temmuz Salı: Az bulutlu
22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu
23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
İpekyolu;
21 Temmuz Salı: Az bulutlu
22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu
23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
Muradiye;
21 Temmuz Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu
23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
Özalp;
21 Temmuz Salı: Az bulutlu
22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu
23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
Saray;
21 Temmuz Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu
23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu
Tuşba;
21 Temmuz Salı: Az bulutlu
22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu
23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu