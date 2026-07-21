Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporlarına göre Van'da yüksek hava sıcaklıkları hafta boyunca etkisini sürdürecek. Tahminlere göre Van’da hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar devam etmesi, bazı günlerde ise 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Hafta boyunca etkisini sürdürecek sıcak hava nedeniyle Meteoroloji tarafından bazı günler için sıcaklık uyarısı da verildi.

Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Van’da dört günlük hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

21 Temmuz Salı: Sıcak

22 Temmuz Çarşamba: Sıcak

23 Temmuz Perşembe: Sıcak

24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

Başkale;

21 Temmuz Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu

23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

Çaldıran;

21 Temmuz Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu

23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

Çatak;

21 Temmuz Salı: Sıcak

22 Temmuz Çarşamba: Sıcak

23 Temmuz Perşembe: Sıcak

24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

Edremit;

21 Temmuz Salı: Az bulutlu

22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu

23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

Erciş;

21 Temmuz Salı: Az bulutlu

22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu

23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

Gevaş;

21 Temmuz Salı: Az bulutlu

22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu

23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

Gürpınar;

21 Temmuz Salı: Az bulutlu

22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu

23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

İpekyolu;

21 Temmuz Salı: Az bulutlu

22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu

23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

Muradiye;

21 Temmuz Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu

23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

Özalp;

21 Temmuz Salı: Az bulutlu

22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu

23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

Saray;

21 Temmuz Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu

23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu

Tuşba;

21 Temmuz Salı: Az bulutlu

22 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu

23 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

24 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu