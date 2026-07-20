Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kılıçer, Van'da son yıllarda gerçekleştirilen yatırımları afet yönetimi perspektifiyle değerlendirdi.

Van’ın planlı şekilde gelişmesinin olası afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendireceğini belirten Kılıçer, yürütülen çalışmaların uzun vadede önemli sonuçlar doğuracağını söyledi.

2011 Van depreminin ardından afet yönetimi anlayışında önemli değişimler yaşandığını ifade eden Kılıçer, şehir planlamasının da bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Kılıçer, alternatif ulaşım ağlarının oluşturulması, kamu hizmetlerinin Van’ın farklı bölgelerine yayılması ve yeni cazibe merkezlerinin oluşturulmasının afet yönetimi açısından önem taşıdığını dile getirdi.

“VAN'DA YAPILAN YATIRIMLAR GERÇEKTEN ÇOK KIYMETLİ”

Kılıçer, bu tür yatırımların hem Van’ın gelişimine hem de afet anındaki müdahale süreçlerine katkı sağlayacağını kaydederek, “Şu anda yapılan yatırımlar gerçekten çok kıymetli. Sayın Valimiz bu anlamda önemli hizmetler yaptı, ben de bir Vanlı olarak kendisine teşekkür ediyorum.

Ama bundan daha önemlisi, ortaya konulan bu vizyonun doğru şekilde devam ettirilmesi. Çünkü afet yönetimine sadece deprem olduktan sonra müdahale etmek olarak bakmamak gerekiyor.

Kent planlaması, ulaşım ağları, alternatif yollar, kamu hizmetlerinin doğru alanlara yayılması ve yeni cazibe merkezlerinin oluşturulması da afet yönetiminin önemli bir parçası.” dedi.

Kılıçer, Van'ın doğru planlama ve sürdürülebilir yatırımlarla gelecekte daha güvenli ve daha yaşanabilir bir şehir haline gelebileceğini dile getirdi.

“BİR KENTİ AFETLERE DİRENÇLİ HALE GETİREN SADECE SAĞLAM BİNALAR DEĞİLDİR”

Van'da son yıllarda hayata geçirilen yatırımlara da değinen Kılıçer, şu sözleri kaydetti:

“Bugün yapılan sahil yolu, yeni ulaşım aksları ve altyapı yatırımları sadece kentin büyümesine hizmet etmeyecek, aynı zamanda olası bir afette ulaşımın aksamaması, müdahale ekiplerinin olay yerine daha hızlı ulaşabilmesi ve riskin tek bir bölgede yoğunlaşmaması açısından da önemli katkılar sağlayacaktır.

Bir kenti afetlere dirençli hale getiren sadece sağlam binalar değildir; doğru planlanmış yolları, alternatif ulaşım güzergahları ve dengeli gelişen yerleşim alanlarıdır.

Onun için bu yatırımların devam etmesi ve aynı planlama anlayışıyla sürdürülmesi gerekiyor. Ben yapılan çalışmaların önümüzdeki yıllarda hem Van'ın gelişimine hem de afet yönetimi kapasitesinin güçlenmesine ciddi katkılar sunacağını düşünüyorum.”