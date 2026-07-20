Çalıştayda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, çevre konusunda artık yalnızca gelecek nesilleri değil, bugünü de korumak zorunda olduklarını belirterek, “Dünya bir çevre felaketine doğru sürükleniyor.

Ne yazık ki biz artık sadece bizden sonra gelecek nesilleri değil, kendi dönemimizi bile tehlike altına aldık. Sıfır Atık Vakfı olarak yakın zamanda plastik raporunu açıklayacağız. Atık ithali konusunda da ciddi söylemlerimiz olacak. Vatandaşımızın vicdanının rahat edeceği kararların alınmasına vesile olacağız.” dedi.

SAMED AĞIRBAŞ: "BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA ORTAK AKILLA DEĞERLENDİRMEK ÜZERE BİR ARAYA GELDİK"

Van Gölü Havzası'nın geleceğinin ortak akıl ve bilimsel veriler ışığında şekillendirileceğini belirten Ağırbaş, “Çevre konuları bir orkestra gibidir. Orkestranın bütün parçaları belli bir senkronizasyon içerisinde ritmi tutturmak zorundadır.

Van Gölü Havzası'nın geleceğini bilimsel veriler ışığında ortak akılla değerlendirmek üzere bir araya geldik. Ortak akıl, bilimsel yaklaşım ve güçlü kurumlar arası iş birliğiyle Van Gölü Havzası'nın 2050 Vizyonu'nu hep birlikte inşa etmeye başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

KAYHAN TÜRKMENOĞLU, “BU SON YILLARIN EN ÖNEMLİ TOPLANTILARINDAN BİRİ”

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise Van'ın sahip olduğu su kaynaklarının yalnızca bölge için değil, Türkiye için de önemli bir değer olduğunu söyleyerek, “Dünyadaki bütün büyük medeniyetler suyun kenarında kurulmuştur. Biz suların şehri Van'da yaşıyoruz.

Toplam 17 göl ve sulak alanın bulunduğu bir şehirden bahsediyoruz. Bugün burada bu şehrin 2050 projeksiyonunu çizmek için bulunuyoruz. Bu toplantı son yıllarda gerçekleştirilen en önemli organizasyonlardan biridir.” dedi.

GÜLŞEN ORHAN, “ÖNEMLİ MESAFELER ALDIK, HALA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 23. Dönem Van Milletvekili Gülşen Orhan da Van Gölü'nün küresel iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle önemli bir baskı altında olduğunu belirterek, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2020 yılında büyük bir proje başlattık.

Bu süreçte çok önemli mesafeler kat edildi. Ancak hala yapacağımız çok şey var. Van Gölü Koruma Havzası Eylem Planı'nı daha da güçlendirmek adına Sıfır Atık Vakfı'nın sürece dahil olması önemli bir kazanım oldu. Vakıf yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

VALİ KARAKAYA, “VAN VE BİTLİS ORTAK BİR HAVZAYI PAYLAŞIYOR”

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise Van ve Bitlis'in ortak değerlerinin başında Van Gölü'nün geldiğini belirterek, “Van Gölü dünyanın en büyük göllerinden, ülkemizin ise en büyük gölüdür. Tarihte 'Yukarı Deniz' olarak bilinen bu eşsiz değeri korumak hepimizin sorumluluğudur.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen sürece Sıfır Atık Vakfı'nın da güç katacağına inanıyorum. Bu çalışmaların yeni bir bakış açısıyla Van ve Bitlis'e önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

VALİ BALCI, “VAN GÖLÜ'NÜN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTU DA VAR”

Van Valisi Ozan Balcı da Van Gölü'nün sadece doğal bir miras olmadığını, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Yaptığımız yatırımlar Vanlı hemşehrilerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın ve gençlerimizin yaşam kalitesine büyük katkı sağlayacaktır.

Kentimizde 50 milyar liralık sağlık yatırımı, 25 milyar liralık eğitim yatırımı devam ediyor. Bunun yanı sıra 3,5 milyon meyve fidanını toprakla buluşturduk. Eski Van Şehri'ni yeniden ayağa kaldırıyoruz.” dedi.

BURAK DEMİRALP, “2050 VİZYONU ANAYASASI'NI YAZMAYI HEDEFLİYORUZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ise Türkiye'nin çevre ve iklim politikalarında önemli bir noktaya ulaştığını belirterek, “Bugün çevre ve iklim politikalarında küresel ölçekte takip edilen bir konuma erişmiş durumdayız.

Bunun temelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon Vizyonu yer alıyor. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğündeki Sıfır Atık Seferberliği de çevre konusunda güçlü bir toplumsal hareket oluşturmuştur.” dedi.

Van Gölü'nün Türkiye'nin en önemli doğal miraslarından biri olduğuna dikkat çeken Demiralp, “Van Gölü Havzası, sulak alanları, biyolojik çeşitliliği ve kültürel hafızasıyla ülkemizin en önemli ekosistemlerinden biridir. Dip çamuru tehdidini büyük ölçüde ortadan kaldırdık.

Sıfır atık ve mavi dönüşüm çalışmalarını başlattık. Entegre katı atık tesislerini devreye alırken göl çevresindeki kirlilik odaklarını bertaraf ettik. Belediyelerimize sıfır atık belgelerini verdik. Şimdi de COP31 perspektifiyle Van Gölü Havzası'nın 2050 Vizyonu Anayasasını hazırlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.