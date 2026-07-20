Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 10'uncu durağı olan Van Kültür Yolu Festivali, 11 Temmuz'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Van Valisi Ozan Balcı'nın katıldığı açılış programıyla başladı. İlk kez 2024 yılında Van'da düzenlenen festival, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi. 11-19 Temmuz tarihleri arasında devam eden festival, Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda Bayhan'ın verdiği konserle sona erdi.

Festival süresince Van'ın farklı noktalarında konserler, tiyatro gösterileri, sergiler, söyleşiler, uygulamalı atölyeler ile çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi. Van Müzesi'nde açılan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi" ile "Yaşayan Miras Van Sergisi" ziyaretçilerini ağırladı. Atatürk Kültür Parkı'nda kurulan Çocuk Köyü'nde ise tiyatro gösterileri ve çeşitli atölyeler düzenlenirken, program kapsamında FotoMaraton etkinliği ile farklı yaş gruplarına hitap eden kültür ve sanat faaliyetleri de yer aldı.

Festivalin konser programında ilk gün Buray, ikinci gün Sefo, üçüncü gün Kıraç, dördüncü gün Simge, beşinci gün Fatma Turgut, altıncı gün Murat Boz, yedinci gün Sagopa Kajmer ve son gün Bayhan sahne aldı. Bu yıl Türkiye genelinde 26 ilde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Van ayağı, festival takviminin 10'uncu durağı olarak düzenlendi. Türkiye'nin farklı şehirlerinde sekiz ay boyunca devam eden organizasyon kapsamında Van'da toplam 163 etkinlik gerçekleştirildi.

Festivalin ardından Van’daki bazı turizmciler ise, festival kapsamında çeşitli eksikliklerin bulunduğunu ifade ederken, organizasyonun zaman içinde konser ağırlıklı bir yapıya dönüştüğünü belirtti. Turizmciler, gelecek yıllarda düzenlenecek festivallerde kültürel etkinliklere daha fazla yer verilmesi yönündeki beklentilerini dile getirdi.