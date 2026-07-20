Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca oluşturulan tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda yargı dışı çözüm mercileri olarak hizmet vermektedir. Tüketici uyuşmazlıklarının adil, hızlı ve kolay bir şekilde çözümüne olanak sağlayan tüketici hakem heyetleri, yargının iş yükünü de önemli ölçüde azaltmaktadır. Tüketici Hakem Heyetleri, bugüne kadar yaklaşık 19,5 milyon tüketici uyuşmazlığı yargıya intikal etmeden tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlanmıştır" denildi.

'BAŞVURULARIN YÜZDE 76,7’Sİ E-DEVLET'TEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Tüketici hakem heyetlerinin, 2026 yılının ilk altı ayında yoğun mesai yaparak tüketicilere hizmet verdiği belirtilerek, "2026 yılının ilk altı ayında, tüketici hakem heyetlerine toplam 481 bin 613 başvuru yapılmış ve 455 bin 500 başvuru hakem heyetleri tarafından karara bağlanmıştır.

Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 8,5 Milyar TL’dir. Tüketiciler, e-Devlet üzerinde yer alan Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla kolay bir şekilde tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilmektedir. 2026 yılının ilk altı ayında yapılan başvuruların yüzde 76,7’si e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilmiş olup elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

'EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DA YAPILDI'

2026 yılının ilk altı ayında tüketici hakem heyetlerine en fazla başvuru yapılan ilk 5 ilin sırasıyla İstanbul (126 bin 319), Ankara (50 bin 353), İzmir (32 bin 507), Bursa (17 bin 399) ve Antalya (15 bin 893) olduğu belirtildi. Açıklamada, "En az başvurunun yapıldığı il ise Ardahan (305) olarak gerçekleşmiştir. İl tüketici hakem heyetleri arasında en fazla başvuru İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına (12 bin 700), ilçe tüketici hakem heyetleri arasında en fazla başvuru ise Ankara ili Çankaya İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına (8 bin 94) yapılmıştır.

Tüketici hakem heyetlerine 2026 yılının ilk altı ayında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 35’i ayıplı mal, yüzde 29’u ise ayıplı hizmet şikayetlerine yönelik gerçekleşmiştir. Ürün bazında bakıldığında ise en çok şikayete konu olan ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik başvurular toplam başvuruların yaklaşık yüzde 18’ini oluşturmaktadır.

Bununla birlikte; dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği ürünleri (yüzde 15,13), iletişim aboneliği (yüzde 6,26), kredi kartları (yüzde 5,37) ve sağlık hizmetleri (yüzde 3,92) başvuruları diğer şikayet konusu ürün ve hizmetler olarak öne çıkmaktadır. E-ticaret alışverişlerine (mesafeli sözleşmelere) ilişkin başvuruların oranı ise yüzde 5,38’dir" denildi.

'EN FAZLA BAŞVURU PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİ'

Açıklamada ayrıca "Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulara sektörel bazda bakıldığında; en çok perakende ticaret sektörü (249 bin 240 adet, yüzde 51,75), finansal hizmetler sektörü (49 bin 501 adet, yüzde 10,27) ve abonelik hizmetleri sektörü (43 bin 311 adet, yüzde 9) uyuşmazlıklarına ilişkin başvuru yapılmıştır.

Ticaret Bakanlığımız ve tüketici hakem heyetlerimiz, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması için çalışmalarına kararlılıkla devam etmekte olup vatandaşlarımız, yasal hakları ve şikâyetlerine ilişkin çözüm yollarıyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığımız internet sitesinde 'https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar/tuketici-bilgi-rehberi' adresinde yer alan tüketici rehberinin ilgili bölümlerinden detaylı bilgilere ulaşabilirler" ifadeleri yer aldı.