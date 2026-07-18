Türkiye'nin yeni projesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin etkileri, birçok alanda görülüyor.

Türkiye, Sıfır Atık alanındaki uygulamalarıyla dünyanın farklı ülkelerinde örnek alınıyor.

Proje kapsamında yeni bir uygulama daha harekete geçirildi.

DOA PROJESİ BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasını Türkiye genelinde başlattı.

Uygulamayla plastik, vatandaşlar tarafından cam ve alüminyum içecek ambalajlarının iade edilmesi için her iade edilen ambalaj başına 1 TL teşvik veriliyor.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Proje yurt genelinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Türkiye'nin farklı noktalarında kaydedilen görüntülerde, uygulama cihazlarını kullanmak için uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

MURAT KURUM SON VERİLERİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan projeye ilişkin yeni bir paylaşım geldi.

"Türkiye’nin çevre seferberliği büyüyor' notunu düşen Kurum, sosyal medya hesabından mevcut istatistikleri paylaştı.

33 MİLYONDAN FAZLA AMBALAJ TOPLANDI

Buna göre 1 Temmuz'dan itibaren toplanan ambalaj sayısı 33 milyon 33 bin 90 adete ulaştı.

Öte yandan 2 milyon 331 bin 984 vatandaşın da DOA’ya kayıt olduğu bilgisi verildi.

BİRİNCİ SIRADA İSTANBUL VAR

Proje kapsamında en çok ambalaj toplanan 5 il de belli oldu.

2 milyon 760 bin 802 adet ile İstanbul ilk sırada yer alırken Megakent'i 1 milyon 332 bin 752 adet ile Denizli ve 1 milyon 260 bin 888 adet ile Sakarya takip etti.

"GELECEĞE BİRLİKTE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Bunun dışında Ankara'da 1 milyon 225 bin 795, Bursa'da ise 1 milyon 200 bin 501 ambalaj toplandı.

Kurum, açıklamasında ayrıca "Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz." ifadelerine yer verdi.