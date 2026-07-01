Van’ın Tuşba ilçesinde canlı hayvan pazarı yakınlarında bulunan su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk, ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, Tuşba ilçesinde canlı hayvan pazarı yakınlarında meydana gelirken, edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk için çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekiplerince kuyudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kuyudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği bildirilirken, öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.