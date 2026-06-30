Van, sahip olduğu coğrafi yapı, yüksek rakım ve doğal alanlarıyla birçok spor dalı için elverişli şehirler arasında yer alıyor. Van Denizi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Erhan Çalışkan, kentte su sporları, doğa sporları ve kış sporlarının yapılabildiğini belirterek, mevcut potansiyelin spor turizmi açısından daha etkin değerlendirilebileceğini ifade etti.

Van’ın uzun süren kış mevsimi ve dağlık coğrafyasıyla kış sporları için önemli avantajlara sahip olduğunu belirten Çalışkan, dağcılık ve doğa yürüyüşleri açısından da kentin öne çıktığını dile getirdi.

“VAN’IN DOĞA SPORLARI AÇISINDAN ÇOK CİDDİ BİR POTANSİYELİ VAR”

Van’ın coğrafi yapısı, mikrokliması ve yüksek rakımı sayesinde ekstrem sporlar için de uygun koşullar sunduğunu aktaran Çalışkan, “Van’ın doğa sporları açısından çok ciddi bir potansiyeli var. Ben de uzun süredir doğa sporlarıyla ilgileniyorum ve sahayı yakından gözlemleme fırsatım oldu. Özellikle kayak, bisiklet, dağ yürüyüşü ve benzeri aktiviteler açısından Van çok elverişli bir coğrafyaya sahip. Ancak bu potansiyeli değerlendirecek altyapımız maalesef yeterli değil. Doğa rotaları konusunda da ciddi eksikliklerimiz var. İnsanlar buraya geliyor, muhteşem bir doğayla karşılaşıyor ama nereye nasıl gideceklerini bilmiyorlar. Bununla ilgili 2021 yılında yaklaşık 250 kilometrelik bir yürüyüş rotası üzerinde çalışma yaptık. Ancak tabelalandırma ve devam eden altyapı süreçlerini tamamlayamadığımız için proje istediğimiz noktaya ulaşamadı.” ifadelerini kullandı.

“ÖZELLİKLE KIŞ SPORLARINDA ÖNEMLİ BİR POTANSİYELİMİZ VAR”

Van’ın yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Çalışkan, “Pandemiden sonra doğa sporlarına ilgi ciddi şekilde arttı, önümüzdeki 10-15 yıl içinde bu alanın çok daha fazla büyüyeceğini düşünüyorum. Van da bu yükselen ilgiden pay alabilecek şehirlerden biri; özellikle kış sporlarında önemli bir potansiyelimiz var. Buna rağmen hala profesyonel düzeyde bir kayak tesisimiz yok. Oysa bu yıl kar sezonu oldukça uzundu ve mevcut imkanları sınırlı olan alanlarda bile uzun süre kayak yapılabildi. Doğru yatırımlarla Van önemli bir kış sporları merkezi olabilir. Van Gölü Havzası da su sporları açısından büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye’nin en büyük gölüne sahibiz ama burada profesyonel yüzme yarışları, triatlon organizasyonları ya da büyük ölçekli su sporları etkinlikleri düzenlenmiyor; oysa kano, paddle board ve benzeri su sporlarına ciddi bir ilgi var. Van Gölü çevresinde birkaç farklı noktada su sporları merkezleri kurulabilir.” dedi.

“SPOR ODAKLI ETKİNLİKLER VE GÜÇLÜ ALTYAPI…”

Van’ın spor çeşitliliği açısından geniş bir potansiyele sahip olduğunu belirten Van Denizi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Erhan Çalışkan, “Daha önce Artos Dağ Maratonu gibi organizasyonlar da yaptık ve oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Ancak spor alanında kısa vadeli düşünmemek gerekiyor. Bir spor organizasyonu yapıp ertesi gün sonuç bekleyemezsiniz. Spor yatırımları uzun vadeli planlama ister, sürdürülebilir projelerle ilerlemek gerekiyor. Spor ve doğa turizmini doğru şekilde planlayabilirsek Van’ın turizmden elde ettiği katkıyı da artırabiliriz. Şu anda şehre gelen turistler genellikle 2-3 gün kalıp dönüyor. Oysa spor odaklı etkinlikler ve güçlü altyapı ile bu süreyi bir haftaya kadar çıkarmak mümkün.” şeklinde konuştu.