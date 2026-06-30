Ermenistan-Türkiye Normalleşmesine Destek: Sınır Ötesi Bağların Güçlendirilmesi Projesi kapsamında gelen heyet, Van TSO Yönetim Kurulu, Meclis Divanı, Meclis Üyeleri ve Oda Organ Üyeleri ile bir araya geldi.

Kardeşlik mesajlarının verildiği görüşmede; yeni sürecin olumlu yansımaları, gidiş-gelişlerin yapılması, sınır kapısının açılması ve sürece ilişkin Van TSO’nun rolü istişare edildi. 2019 yılında Van TSO’nun Ermenistan’a gerçekleştirdiği ilk ziyaretten 7 yıl sonra bir Ermenistan heyeti Van’a ziyarette bulundu.

"Eleştirildik ama vazgeçmedik"

Ziyarette konuşan Ermenistan Sanayiciler ve İşadamları Birliği Başkan Yardımcısı Artur Ghazaryan, Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına uzun zamandır çalışma yürüttüklerini ifade etti. Ghazaryan, "Ermenistan Sanayiciler ve İşadamları Birliği olarak iki ülke arasındaki sorunların giderilmesi ve ticaretin geliştirilmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Uzun yıllardır faaliyetlerimiz ve projelerimiz devam ediyor.

Bu konuda başta Ermenistan olmak üzere çoğu kesimler tarafından eleştirildik. Ancak hiçbir zaman çalışmalarımızdan vazgeçmedik, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi, gidiş-gelişlerin olması ve ticaretin yapılması için emek harcadık" dedi.

"Sürecin başkanlığını Van TSO yapsın"

Ermenistan-Türkiye Normalleşmesine Destek: Sınır Ötesi Bağların Güçlendirilmesi Projesi kapsamında ilk ziyaretlerini Van TSO’ya gerçekleştirdiklerini aktaran Ghazaryan, şunları söyledi:

"Tarihimizin başlangıcı sizlerin de bildiğiz üzere Van’da olmuştur. Biz daha önce Diyarbakır ve Kars ile de çalışmalar yaptık. Aynı şekilde dün Iğdır ile de görüşmelerimiz oldu. Ancak bizim için Van ve Van TSO çok kıymetli. Çünkü bizim sizinle çok büyük bir geçmişimiz var. Bu nedenle bu projede ilk olarak Van ile ve Van TSO ile çalışmalarımıza başladık. Bu nedenle şu çağırıyı da yapmak isterim. Bundan sonraki süreçte, bahsetmiş olduğum iller ve diğer iller ile yapacağımız görüşmelerimize Van TSO öncülük etsin ve bu süreci yönetsin."

Ermenistan-Türkiye Normalleşmesine Destek: Sınır Ötesi Bağların Güçlendirilmesi Projesi nedir?

Artur Ghazaryan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ermenistan-Türkiye Normalleşmesine Destek: Sınır Ötesi Bağların Güçlendirilmesi Projesi’nin iki komşu ülke (Türkiye-Ermenistan) arasındaki ekonomik, toplumsal ve kültürel bağları geliştirmeyi amaçlayan sivil toplum odaklı bir girişim olduğunu belirterek, "Proje, iki ülkenin sivil toplum örgütleri tarafından yürütülmektedir ve sivil bir projedir. Projenin 4 ayağını; Ermenistan Sanayiciler ve İşadamları Birliği, Avrasya Ortaklık Vakfı, Hrant Dink Vakfı ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı oluşturmaktadır. Sivil örgütlerin ön planda olması bu nedenle çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

"İki ülke arasında olumlu gelişmeler var"

Gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulunan Ghazaryan, "Güzel sonuçlar almak için önemli eşikten geçiyor. İki ülkemizin yöneticileri bu ilişkilere çok sıcak ve olumlu bakıyor. Ülkemizdeki seçimlerin ardından da bu süreç aynı şekilde devam ediyor. Sınır kapılarının açılması aynı şekilde gündemde.

Ancak şunu belirtmeliyim ki bizim bu noktada yapacağımız çok fazla iş var. Biz artık sınır kapılarının açılmasını ve sizlerle direk bağlantı kurarak çalışmak istiyoruz. Eylül ayında Erivan’da sizlerin katılımıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmak istiyoruz. Kars, Iğdır ve Van’dan misafirlerimizi bekliyoruz.

Ancak bir kez daha belirtmek isterim. Bu heyetin başında sizler olun istiyoruz. Ermenistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile görüşmeler yapıyoruz. Eylül ayındaki toplantı için sizleri Alican Sınır Kapısı’ndan kabul etmek isteriz. Bu sembolik olarak bir kapı girişi olacak. İlk girişi de iş insanları yapmış olacak" şeklinde konuştu.

"Amacımız bir gemi inşa etmek"

Geliş amaçları hakkında bilgiler veren Ghazaryan, şöyle konuştu:

"Buraya 16 kişiden oluşan bir heyet ile geldik. Ancak sizi daha kalabalık bir heyetle ağırlamak isteriz. Buradaki asıl amacımız bir gemi inşa etmek ve bu gemiyle birlikte yol gitmektedir. Ortak şirketlerin açılması ve iş insanlarımızın birlikte ticaret yapmasını istiyoruz. Bugün kahvaltıda beraberdik. İlk günümüze ekmek paylaşarak başladık. Bu sürecin devam etmesini ve daha iyi bağlar kurmayı ümit ediyoruz."

"Memnuniyet duyuyorum"

Toplantıda konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, "Aslında hiç bitmemesi gereken bir bağın, bir ilişkinin, bir akrabalığın, bir samimiyetin, akamete uğramaması gereken bir ticari ve ekonomik dayanışmanın, sınırlara denk gelmeyen bir hukukun bugün yeniden başlıyor olmasından duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Tacirin, sanayicinin ve iş insanlarının dünyanın geleceğinde, barışın, huzurun ve dayanışmanın en önemli aktörleri olacağına inanıyorum.

Ghazaryan’ın yürütülen proje kapsamında Van Ticaret ve Sanayi Odası’na biçtiği rolden büyük onur duydum. 4 kuruluşun gerçekleştirdiği ‘Ermenistan-Türkiye Normalleşmesine Destek: Sınır Ötesi Bağların Güçlendirilmesi Projesi’nde iş birliği ortağı olarak Van TSO’nun öncelemesi ve bu konudaki sözleri bizim için gurur vericidir. Bu proje ya da uluslararası dayanışmanın desteklediği bir organizasyon olmasa bile Van TSO’nun sizler için bir ev ve bir ofis olacağını ifade etmek isterim" dedi.

Van TSO’nun doğu perspektifi

Van TSO’nun doğu perspektifi hakkında bilgiler veren Başkan Takva, "Van TSO olarak 2014 yılında yüzümüzü doğuya döndük. Rekabet üstünlüğümüzün doğuya olacağı şiarıyla 12 yılda İran pazarı ile ilişkilerimizi ilerlettik ve çok önemli bir noktaya geldik. Bundan 20 gün önce Irak Kürdistan Bölgesi’nden 100’ü aşkın kişiden oluşan bir heyeti ilimizde ve odamızda ağırladık.

Tarihi işbirliğimiz ve kültürel geçmişimiz ile birlikte Ermenistan bizim için her zaman bir pazar ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesi gereken bir ülke olarak yanı başımızda duruyor. Doğumuzda yer alan komşularımız ile ilişki geliştirmek, ticaret yapmak ve geliş-gidişler gerçekleştirmek adına 2014 yılından bu yana bu perspektifle hareket ediyor ve çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Van TSO her türlü işbirliğine hazırdır"

Takva, Van TSO’nun iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına söze gerek kalmadan her tülü çalışmaya ve işbirliğine hazır olduğunu vurgulayarak, "Biz, ülkemizin sınır tanımayan en cesur ticaret ve sanayi odası olduğumuza inanıyoruz. Bu bir örnek ile anlatmak isterim. 15-17 Temmuz 2019 tarihinde 23 kişilik heyetimiz ile gelmiş olduğunuz yoldan, daha kötü şartlarda Erivan’ı ziyaret etme fırsatı bulmuştuk.

O zaman bir proje yoktu ve biz Gürcistan’dan giriş yaparken seyahatin doğru olmayacağını söyleyenler olmuştu. Ancak biz odanın cesareti ve ticaretin önünde hiçbir sınırın olmayacağı inancıyla Erivan’ı ziyaret ettik ve esasında biz o dönemde sizleri Van’a davet etmiştik.

Bu nedenle bugün burada olmanız bizim için çok kıymetlidir. Lütfen kendinizi bir misafir olarak görmeyin, bu şehir ile bağları olan insanlar olarak görün. Van TSO sizlerin evidir. Ghazaryan’ın birlikte gemi inşa etme hayalini destekliyoruz. İnanıyorum ki bu gemi ile tüm dünyaya açılacağız" diye konuştu.

Karşılıklı hediye takdiminin yapıldığı görüşmenin ardından Ermeni iş adamları ile Vanlı iş adamları B2B görüşmeleri gerçekleştirdi. Artur Ghazaryan yapılan ziyaret anısına Van TSO Anı Defteri’ni imzaladı.