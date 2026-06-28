Baro tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın meydana geldiği ilk günden itibaren oluşturulan dava takip ekibinin soruşturmayı titizlikle izlediği, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve etkin bir soruşturma yürütülmesi amacıyla gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, gelinen süreçte dosyada müşteki sıfatıyla yer alan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in yürüttüğü adalet mücadelesinin ve yaşadığı derin ruhsal yıpranmanın, dosyanın takibine ilişkin sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesini güçleştirdiği değerlendirmesine yer verildi. Baro, babanın içinde bulunduğu zorlu sürecin anlayışla karşılandığını ifade etti.

Bu gerekçeler doğrultusunda, dosyanın bundan sonraki aşamada hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla Van Barosu dava takip ekibi ile özel vekaletnameyle yetkilendirilen avukatların dosyadan çekilme kararı aldığı bildirildi.

Van Barosu, alınan kararın olayın aydınlatılmasına yönelik hassasiyetlerinden ya da adalet arayışına verdikleri önemden geri adım atıldığı anlamına gelmediğini vurguladı. Açıklamada, Rojin Kabaiş'in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi yönündeki kararlılığın sürdüğü belirtilerek, sürecin kamuoyu nezdinde takip edilmeye devam edileceği kaydedildi.