İçişleri Bakanlığı koordinesinde son 6 günde 29 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk istismarı suçlarına karıştığı belirlenen 409 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 213'ü tutuklanırken, 117'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; son 6 günde 29 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 409 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 213'ü tutuklandı, 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Şüphelilerin; sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım/ürün satış/çekiliş ve ev satış dolandırıcılığı, bungalov/araç kiralama' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

'MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ'

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.