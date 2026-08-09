Trendyol 1. Lig’de heyecan başladı. Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, kısıtlı kadroyla çıktığı maçta Metro Holding Kayserispor’a mağlup oldu.

Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanan ve saat 21.30’da başlayan maçta temsilcimiz; Muhammed Alperen Uysal, Naby Youssouf Oulare, Batuhan İşçiler, Mehmet Manış, Faruk Can Genç, Engin Taş, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Oğulcan Çağlayan, Güvenç Usta, Mehmet Can Davarcıoğlu (Dk. 87 Boran Yağızer) ve Soran Tümen ile sahaya çıktı.

Konuk ekip Metro Holding Kayserispor ise; Gökhan Değirmenci, Jemal Tabidze, Semih Güler, Denis Razvan Radu (Dk. 65 Daniel Mosquera), Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Dk. 85 Fethi Özer), Mehmet Murat Uçar, Cenk Şen, Marco-Alexandru Dulca (Dk. 67 Mamadi Camara), Florent Hasani (Dk. 65 Benhur Keser) ve Taulant Seferi (Dk. 87 Ataol Taylan Karapınar) ile mücadele etti.

Maça konuk ekip Kayserispor etkili başladı. Oyunu kendi sahasında kabul eden Van Spor FK, topa sahip olmakta güçlük çekti.

Topa daha çok sahip olan ve oyuna hakim taraf görüntüsündeki Kayserispor gole de erken ulaştı.

9. dakikada gelişen Kayserispor atağında Taulant Seferi sağ ayak içiyle topu uzak direğin yanından filelere göndererek takımını 1 – 0 öne geçiren isim oldu: 0-1.

Bu golden sonra temsilcimiz beraberlik için fırsat kolladı ancak ileride çoğalmakta zorlandı.

Maçın 32. dakikasında Van Spor FK hızlı bir atak geliştirdi. Topu önüne alan Soran Tümen’in ceza sahası dışından sol ayakla düzgün vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Mücadelenin ilk yarısı Metro Holding Kayserispor’un 1 – 0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARI

Maçın ikinci yarısı, Van Sporlu futbolcuların vuruşuyla başladı. İlk yarıya göre daha temposuz başlayan ikinci yarıda yine ilk etkili atak konuk ekipten geldi ve golle sonuçlandı.

Mücadelenin 57. dakikasına girilirken Kayserispor atağında Görkem Sağlam’ın pasında topla buluşan Taulant Seferi, meşin yuvarlağı bir kez daha ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti:0-2.

Maçın geri kalan dakikalarında takımların çabaları skoru değiştirmeye yetmedi ve mücadele Metro Holding Kayserispor’un 2 – 0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Lisansların yetişmemesinden dolayı maça kısıtlı bir kadro ile çıkan Van Spor FK, ligin ilk maçında güçlü rakibi Metro Holding Kayserispor’a mağlup olarak sezona puansız başlamış oldu.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda yapılacak yıkım çalışmaları nedeniyle ilk iç saha maçını Manisa Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynayan Van Spor Futbol Kulübünü, çok sayıda taraftar da yalnız bırakmadı ve maç boyunca takıma desteğini sürdürdü.