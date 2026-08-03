Vanspor Futbol Kulübü'nde başkanlık görevinde değişim yaşandı. 1 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da başkanlığa seçilen Şahin Aslan, memnu haklarına ilişkin devam eden hukuki süreci gerekçe göstererek görevini Özgür İreç İlhan'a devrettiğini açıkladı.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada başkanlık görevine layık görülmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, hukuki sürecin kulübün geleceğini olumsuz etkilememesi adına yönetim kuruluyla yapılan istişareler sonucunda görevi devretme kararı aldıklarını ifade etti.

Vanspor'un kendisi için hiçbir zaman sadece bir makam olmadığını vurgulayan Aslan, kulübe olan bağlılığının devam edeceğini söyledi. Bundan sonraki süreçte de camianın bir ferdi olarak maddi ve manevi her türlü desteği sürdüreceğini belirten Aslan, "Çünkü bizim ortak sevdamız Vanspor'dur." ifadelerini kullandı.

Başkanlık görevini devralan Özgür İreç İlhan'a başarı dileklerini ileten Aslan, yönetim kuruluna, teknik ekibe, futbolculara ve taraftarlara yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açıklamasında kendisine destek veren taraftarlara, basın mensuplarına ve Van'ın tüm dinamiklerine teşekkür eden Şahin Aslan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Vanspor'un ortak hedefler doğrultusunda çok daha güçlü yarınlara ulaşacağına inandığını kaydetti.