Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Van Spor Futbol Kulübü, Erzurum’da yaklaşık bir ay süren kamp çalışmalarını tamamlayarak kentten ayrıldı. İki etap halinde gerçekleştirilen kampta futbolcular, teknik heyet yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Van ekibi, kamp çalışmalarını tamamlarken, diğer yandan transfer çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Şu ana kadar kadrosuna 6 futbolcu katan kırmızı-siyahlı ekipte bazı oyuncularla da yollar ayrıldı.

Öte yandan kulüpte ekonomik sıkıntılar, transfer sürecinin henüz tamamlanamaması ve kulüp içindeki bazı sorunlar da gündemdeki yerini koruyor.

FUTBOLCULARA KISA SÜRELİ İZİN VERİLDİ

Kırmızı-siyahlı ekip, 5 Temmuz'da Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına başlamıştı. İlk etap çalışmalarının ardından 21 Temmuz'da ikinci etap kampına geçen Vanspor, Teknik Direktör Murat Yıldırım yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Kamp çalışmalarının tamamlanmasının ardından futbolculara kısa süreli izin verildi.

Takımın, iznin ardından ne zaman ve nerede yeniden toplanacağı ise henüz açıklanmadı. Vanspor FK tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde alınacak kararların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

GÖZLER KAYSERİSPOR MAÇINDA

Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'deki ilk maçına 9 Ağustos Pazar günü çıkacak. Kırmızı-siyahlılar, saat 21.30'da Kayserispor'u konuk ederek yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Teknik heyetin, kısa iznin ardından başlayacak hazırlıklarla lig öncesindeki son çalışmalarını tamamlaması bekleniyor. İlk maçın hangi sahada oynanacağı ise TFF tarafından henüz paylaşılmadı.