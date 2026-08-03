VASKİ Kaçak Su Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, sayaçsız su kullanımı, su sayacına müdahale, mühür sökme, başka bir aboneden su kullanılması ve kaçak bağlantı yapılmasının kaçak su kullanımı kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Kaçak su kullanımı suçtur” denilerek, sayaçlara müdahale edilmesi, kaçak hat bağlantısı yapılması, hattan izinsiz su alınması veya hat delinerek su kullanılması durumunda idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.

KAÇAK SU KULLANIMININ ZARARLARI

VASKİ, kaçak su kullanımının yalnızca ekonomik kayıplara yol açmadığını, aynı zamanda su kaynaklarını da tehdit ettiğini bildirdi. Bilgilendirmede, kaçak kullanımın;

-İçme suyu kaynaklarının israfına neden olduğu,

-Şebeke basıncını düşürerek arızaların artmasına yol açtığı,

-Şebeke dengesini bozarak düzenli su teminini engellediği,

-Kamu zararına neden olarak maliyetleri artırdığı,

-Gelecek nesillerin suya erişim hakkını olumsuz etkilediği ifade edildi.

YASAL SONUÇLARI BULUNUYOR

Kaçak su kullananlar hakkında uygulanacak yasal işlemlere de dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

-Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesi kapsamında suç teşkil etmektedir.

-İdari para cezası uygulanmaktadır.

-Kaçak kullanım bedeli tahsil edilmektedir.

-Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

“HER DAMLA GELECEĞİMİZDİR”

VASKİ, suyun korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, “Van'ın suyu geleceğimizdir”, “Temiz su sağlıklı gelecek”, “Doğaya saygı geleceğe yatırımdır”, “Birlikte koruyalım, birlikte kazanalım” ve “Geleceğe temiz bir Van bırakıyoruz” mesajlarını paylaştı.

Kaçak su kullanımına ilişkin ihbarların ise VASKİ Kaçak Su Önleme Müdürlüğü'nün WhatsApp İhbar Hattı 0552 185 01 85 üzerinden yapılabileceği kaydedildi.