Van’da son günlerde sıcak havalar etkisini göstermeyi sürdürüyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken, önümüzdeki günlerde de sıcakların sürmesi öngörülüyor.

Kentte devam eden sıcak havalar nedeniyle özellikle hafta sonları Van Gölü sahilleri dolup taşarken, hafta içi de serinlemek isteyen vatandaşlar yine hem sahilleri hem de mesire alanlarını tercih ediyor.

Meteorolojik verilere göre Van’da bugün hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, kent genelinde hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 31

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 31

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 31

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 36

Başkale: Parçalı ve az bulutlu 28

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 30

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 37

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 35

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 33

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 36

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 36

Özalp: Parçalı ve az bulutlu 32

Saray: Parçalı ve az bulutlu 31