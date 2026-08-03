Van’da son günlerde sıcak havalar etkisini göstermeyi sürdürüyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken, önümüzdeki günlerde de sıcakların sürmesi öngörülüyor.
Kentte devam eden sıcak havalar nedeniyle özellikle hafta sonları Van Gölü sahilleri dolup taşarken, hafta içi de serinlemek isteyen vatandaşlar yine hem sahilleri hem de mesire alanlarını tercih ediyor.
Meteorolojik verilere göre Van’da bugün hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, kent genelinde hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 31
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 31
Edremit: Parçalı ve az bulutlu 31
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 36
Başkale: Parçalı ve az bulutlu 28
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 30
Çatak: Parçalı ve az bulutlu 37
Erciş: Parçalı ve az bulutlu 35
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 33
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 36
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 36
Özalp: Parçalı ve az bulutlu 32
Saray: Parçalı ve az bulutlu 31