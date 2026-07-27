2025 – 2026 futbol sezonunda Van Spor forması terleten Kenneth Obinna Mamah’ın yeni adresi belli oldu. Kırmızı-siyahlı ekiple yollarını ayıran futbolcu, İspanya 2. Lig ekiplerinden AD Ceuta FC ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. İspanyol kulübü, transferi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

VANSPOR'DA 10 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Vanspor formasıyla 10 resmi maçta görev yapan Kenneth Obinna Mamah, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Sezonun ilerleyen bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Kenneth Obinna Mamah, sezon sonunda Vanspor ile yollarını ayırdı. Nijeryalı futbolcu, kariyerini İspanya'da sürdürme kararı aldı.

Vanspor'dan ayrılan tecrübeli futbolcuyla ilgili Vanspor FK tarafından resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.