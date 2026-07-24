Kırmızı-siyahlılar, 3 Ağustos'a kadar devam edecek kampta yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

2026-2027 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan temsilcimiz Van Spor FK, Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, 5 Temmuz'da başladığı kampın ilk etabını 17 Temmuz itibarıyla tamamladı. Futbolculara verilen 3 günlük iznin ardından takım, 21 Temmuz Salı günü yeniden Erzurum'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.,

ÇİFT ANTRENMANLA HAZIRLANIYORLAR

Teknik Direktör Murat Yıldırım yönetiminde çalışmalarını sürdüren Vanspor, kamp programı kapsamında günde çift antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yaklaşık bir ay sürecek kamp programının 3 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

3 TRANSFER AÇIKLANDI

Yeni sezon öncesinde birçok futbolcusuyla yollarını ayıran kırmızı siyahlı Van ekibi, şu ana kadar kadrosuna 3 yeni ismi kattı. Kırmızı-siyahlılar, Ozan Can Kökçü, Özkan Yiğiter ve Molik Jesse Khan transferlerini kamuoyuna duyurdu.

Transfer çalışmalarını sürdüren kulüpte, kamp süreci içerisinde yeni transferlerin yapılıp yapılmayacağı ise taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

YENİ STADYUM SÜRECİ DE GÜNDEMDE

Öte yandan Vanspor'un iç saha maçlarını oynayacağı stat konusu da gündemdeki yerini koruyor. Mevcut stadın yıkılarak yerine yeni bir stadyum yapılması için geçtiğimiz günlerde ilk somut adımlar atıldı. Şimdi ise gözler, stadın ne zaman yıkılacağı ve yapım sürecinin ne kadar süreceğine çevrildi.

İLK MAÇ KAYSERİSPOR'A KARŞI

Kulüpte yaşanan mali sıkıntılara rağmen teknik heyet ve futbolcular yeni sezona odaklanmış durumda. Erzurum kampını 3 Ağustos'ta tamamlayacak olan Van ekibi, Trendyol 1. Lig'deki ilk maçında 9 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Kayserispor'u konuk edecek. Bu mücadeleyle birlikte kırmızı-siyahlılar yeni sezonun ilk resmi karşılaşmasına çıkacak.