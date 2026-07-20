Dört sezon temsilcimiz Van Spor FK formasını giyen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, daha önce de formasını terlettiği Sakaryaspor ile yeniden anlaşma sağladı.

Van Spor FK'da dört sezon forma giyen Hasan Bilal, kariyerine Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da devam edecek. Yeşil-siyahlı ekip, daha önce de kadrosunda yer alan 28 yaşındaki futbolcuyu yeniden renklerine bağladı.

Hasan Bilal, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı ile 2020-2021 sezonunda Kasımpaşa'dan kiralık olarak Sakaryaspor forması giymişti.

SÜRESİZ KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Yaklaşık 5 yıl aranın ardından yeniden Sakarya ekibine dönen futbolcu, eski takımına ikinci kez transfer oldu. Sakaryaspor'daki döneminin ardından Diyarbekirspor, Serik Belediyespor ve Van Spor FK formalarını giyen Hasan Bilal, Van temsilcisinde geçirdiği dört sezonun ardından önceki yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Van Spor FK ile yollarını ayıran deneyimli sol kanat oyuncusu, yeni sezon öncesinde Sakaryaspor ile anlaşarak kariyerini yeşil-siyahlı ekipte sürdürme kararı alırken, Sakarspor tarafından yapılan açıklamada, “Daha önce takımımızın başarısı için ter döken eski futbolcumuz Hasan Bilal ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında tekrar başarılar dileriz. Yeniden hoş geldin Hasan!” ifadelerine yer verildi.