Kırmızı-siyahlı ekip, şu ana kadar kadrosuna üç oyuncu kattı. Son olarak Trinidad ve Tobago A Milli Takımı formasını giyen orta saha oyuncusu Molik Jesse Khan ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Vanspor'da, yeni transferin yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı.

“ÇOK MUTLUYUM”

Yeni sezon öncesi sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaşan Molik Jesse Khan, Vanspor taraftarına seslendi. Kırmızı-siyahlı formayı giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Khan, takım için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Son dönemde stat ve tesislerle ilgili yaşanan belirsizlikler nedeniyle moral bozukluğu yaşayan Vanspor taraftarı, yeni transferin samimi mesajıyla bir nebze de olsa heyecanlandı.

“YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ”

Molik Jesse Khan, videolu paylaşımında, “Merhaba Vanspor ailesi. Burada olduğum için çok mutluyum. Sizlerle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu forma için elimden gelenin en iyisini yapmayı dört gözle bekliyorum. Yakında görüşürüz.” ifadelerine yer verdi.