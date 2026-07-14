Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı iç göç verilerine göre Türkiye’de 2025 yılında 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etti. Aynı dönemde Van’dan göç eden toplam kişi sayısı ise 51 bin 818 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ülke genelinde 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2025 yılında yüzde 2,87 oldu. Göç edenlerin yüzde 47,5'ini erkekler, yüzde 52,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında; İstanbul 329 bin 912 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 176 bin 833 kişi ile Ankara ve 106 bin 83 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 914 kişi ile Ardahan, 5 bin 64 kişi ile Bayburt ve 6 bin 78 kişi ile Tunceli oldu.

İstanbul 371 bin 258 kişi ile en çok göç veren il olurken, onu 145 bin 661 kişi ile Ankara ve 98 bin 728 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 5 bin 916 kişi ile Ardahan, 6 bin 388 kişi ile Bayburt ve 7 bin 558 kişi ile Tunceli oldu.

VAN, 2025 YILINDA DA GÖÇ VEREN İLLER ARASINDA YER ALDI

TÜİK verilerine göre, 1 milyon 112 bin 13 nüfuslu Van’dan yıl boyunca 51 bin 818 kişi başka illere göç ederken, kente diğer illerden gelenlerin sayısı 31 bin 580 olarak kaydedildi. Böylece Van’ın net göçü eksi 20 bin 238, net göç hızı ise binde eksi 18,0 oldu. Verilere göre Van, İstanbul’un ardından ülke genelinde en fazla göç veren ikinci il olarak kayıtlara geçti.

2024 yılında ise nüfusu 1 milyon 118 bin 87 olan Van’a 31 bin 418 kişi göç ederken, Van’dan ayrılanların sayısı 54 bin 23 olmuştu. Aynı yıl net göç eksi 22 bin 605, net göç hızı ise binde eksi 20,0 olarak açıklanmıştı.

İki yılın verileri karşılaştırıldığında, Van’ın aldığı göç 162 kişi artarak yüzde 0,5 yükseldi. Van’dan ayrılanların sayısı ise 2 bin 205 kişi azalarak yüzde 4,1 geriledi. Buna bağlı olarak net göç 2 bin 367 kişi azaldı ve net göçteki kayıp bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10,5 oranında düştü. Net göç hızı da binde eksi 20,0’den binde eksi 18,0’e geriledi.