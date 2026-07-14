Van Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde rock müziğin sevilen isimlerinden Kıraç'ı ağırladı. Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda sahne alan sanatçı, binlerce müziksevere unutulmaz bir konser verdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Kıraç, güçlü yorumu ve sahne performansıyla festival coşkusunu zirveye taşıdı. Sevilen sanatçı, "Hasretinle" başta olmak üzere en beğenilen eserlerini Vanlı hayranları için seslendirdi.

Anadolu rock müziğinin sevilen parçalarını kendine özgü yorumuyla seslendiren Kıraç, duygusal ve hareketli şarkılardan oluşan repertuvarıyla dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı. Konser alanını dolduran binlerce vatandaş, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek festival atmosferine renk kattı.

Van Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününe damga vuran konser, müzikseverlerden tam not alırken, Kıraç'ın sahne performansı uzun süre alkışlandı. Festival, önümüzdeki günlerde de birbirinden farklı konser, sergi, gösteri ve kültürel etkinliklerle sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.