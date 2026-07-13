Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediyesine ait Edremit ilçesi Kıyıcak Mahallesi'ndeki 29 taşınmaz, kapalı teklif usulüyle satışa sunulacak.
Konuya ilişkin yayımlanan ilanda, “Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Edremit ilçesi Kıyıcak Mahallesi'nde bulunan 29 adet taşınmazın, Van Büyükşehir Belediyesinin 03.07.2026 tarih ve 207 sayılı Meclis Kararı gereğince satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi doğrultusunda kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.” denildi.
EDREMİT İLÇESİNDEKİ ARSALAR HANGİ TARİHTE İHALEYE ÇIKACAK?
Kapalı teklif usulüyle satışı yapılacak arsaların ihalesi, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?
-Dilekçe (İhaleye katılım dilekçesi)
-İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet'ten alınan çıktı)
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
-Noterden alınmış imza sirküsü
-Geçici teminat makbuzu/dekontu
-Yer görme belgesi
-Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak belge (Mevcut yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu bulunmadığı kabul edilecektir.)
İlanla ilgili tüm detaylara ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.