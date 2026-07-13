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Van Edremit'te çok sayıda taşınmazın satışı yapılacak!

İlanla ilgili tüm detaylara ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.

-İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet'ten alınan çıktı)

Konuya ilişkin yayımlanan ilanda, “Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Edremit ilçesi Kıyıcak Mahallesi'nde bulunan 29 adet taşınmazın, Van Büyükşehir Belediyesinin 03.07.2026 tarih ve 207 sayılı Meclis Kararı gereğince satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi doğrultusunda kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.” denildi.

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