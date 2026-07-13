Kaza, Tuşba ilçesine bağlı Çakırbey Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki askeri personeli taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan 3 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, minibüsün devrilme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Necat Teyfun