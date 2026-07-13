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Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, minibüsün devrilme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Araçta bulunan 3 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki askeri personeli taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

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