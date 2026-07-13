Van Arıcılar Birliği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Bal Yuvarlama Yarışması, Çatak ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı Alandeş Yaylası'nda renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık bin kişinin katıldığı festivalde, arıcılar hem eğlendi hem de zorlu bal üretim sürecini temsili olarak yarışmayla anlattı.

Van kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan Çatak ilçesine bağlı Konalga Mahallesi sınırlarındaki Alandeşt Yaylası'nda gerçekleştirilen festivale Van'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival alanında kurulan çadırlarda geceyi geçiren katılımcılar, yöresel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekti. Voleybol müsabakaları ve paraşüt gösterileriyle devam eden etkinlikler, gün boyu yoğun ilgi gördü.

Festivalin en dikkat çeken etkinliği ise geleneksel hale gelen Bal Yuvarlama Yarışması oldu. Van Arıcılar Birliği tarafından arıcıların doğada verdiği zorlu emeğe dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yarışmada yaklaşık 30 arıcı mücadele etti.

Arıcı maskeleriyle yarışmaya katılan yarışmacılar, dik yamaçtan aşağı yuvarlanan 5 kilogramlık bal kutusunu yakalayabilmek için kıyasıya yarıştı. Zorlu parkurda zaman zaman düşerek takla atan yarışmacılar, izleyenlere hem heyecan hem de eğlenceli anlar yaşattı.

Büyük çekişmeye sahne olan yarışmanın sonunda bal kutusunu ilk yakalayan Arda Kamaç, yarım altın ödülünün sahibi oldu.

"Van balını hak ettiği noktaya taşımak istiyoruz"

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, festivalin Van balının tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, arıcıların doğayla iç içe, büyük emekle üretim yaptığını söyledi.

Her yıl düzenlenen etkinliğin artık geleneksel hale geldiğini ifade eden Tandoğan, "Arıcılarımız doğanın içinde zorlu şartlarda üretim yapıyor. Bu yarışmayla onların verdiği emeği sembolik olarak yansıtıyoruz. Bu yıl yarışmamızın 6'ncısını gerçekleştirdik. Yaklaşık 30 arıcımız yarıştı, festivale ise yaklaşık bin kişi katıldı. Birinci olan yarışmacımızı yarım altınla ödüllendirdik. Van ve Çatak balının daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

"Festivalimiz büyüyerek devam etsin"

Festivalde arıcı maskesiyle yer alan Kübra Kaya ise uzun yıllardır arıcılıkla uğraştığını belirterek, "Van balını dünyaya tanıtmak istiyoruz. Festivalimizde çok güzel vakit geçirdik. Altıncı kez düzenlenen bu organizasyonun her yıl büyüyerek devam etmesini diliyoruz. Arıcılığı severek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arıcılığın aile mesleği olduğunu söyleyen Rukiye Elesan da, "Dededen toruna aynı işi sürdürüyoruz. Festivalimiz çok renkli geçti. Çok eğlendik. Herkesi bu güzel organizasyona katılmaya davet ediyoruz." diye konuştu.