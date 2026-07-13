Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, İpekyolu ilçesine bağlı İskele Caddesi üzerinde, Çem Petrol yanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Motor bölümünden yükselen dumanların kısa sürede alevlere dönüşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.

Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.