Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Çobanoğlu Mahallesi'nde çıkan ot yangını, kısa süreli paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otluk alanda maddi zarar oluştu.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özellikle yaz aylarında sıcak hava ve ihmal nedeniyle ot yangınlarında ciddi artış yaşandığına dikkat çekti. Vatandaşlardan anız yakmamaları, açık alanlara sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek atıkları bırakmamaları istenirken, duman veya yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi çağrısında bulunuldu.

Yetkililer, küçük bir ihmalin büyük yangınlara yol açabileceğini belirterek, herkesin daha duyarlı davranmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.