Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Van’a gelerek çeşitli programlara katıldı. Festival kapsamında düzenlenen etkinliklere ilişkin bilgi veren Alpaslan, Van’ın gastronomi alanındaki değerlerinin tanıtımına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Festival programında gastronomiye özel bir başlık oluşturduklarını belirten Alpaslan, Doğu Anadolu’nun yüksek yaylaları ve Van Gölü havzasının şekillendirdiği Van mutfağının sürdürülebilir şekilde tanıtılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Van kahvaltısı, Van peyniri, murtuğa, inci kefali ve keledoş gibi yöresel lezzetlerin ön plana çıkarıldığını aktaran Alpaslan, “Lezzet Noktası” projesi kapsamında alanında uzman gastronomi liderlerinden oluşan danışma kurulunun çalışmalarıyla Van’da 27 restoranın “Lezzet Noktası” olarak belirlendiğini söyledi.

Alpaslan, festival süresince bu lezzet rotalarının ziyaretçilere sunulacağını belirterek, “Bu yıl Van Kültür Yolu Festivali’nde “Gastronomi” başlığına özel bir yer ayırdık. Doğu Anadolu’nun yüksek yaylaları ve Van Gölü havzasının şekillendirdiği Van mutfağını; o meşhur zengin Van kahvaltısını, peynirini, murtuğasını, inci kefalini ve keledoşunu sürdürülebilir şekilde dünyaya tanıtmak için “Lezzet Noktası” projemizi başlattık. Alanında uzman gastronomi liderlerinden oluşan danışma kurulumuzla Van’da tam 27 seçkin restoranı Lezzet Noktası olarak belirledik. Festivalimiz boyunca bu özgün lezzet rotalarını tüm dünyaya açıyoruz. 11-19 Temmuz tarihleri arasında, 9 gün boyunca şehrimizin sahip olduğu kültür-sanat altyapısı tüm misafirlerimize ev sahipliği yapacaktır.” dedi.