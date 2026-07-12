Van, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde kültür, sanat ve geleneksel mirası yaşatan etkinliklere ev sahipliği yaptı. Dokuz gün boyunca devam edecek festival, ilk günden yoğun ilgi görürken, kentin tarihi ve kültürel değerleri düzenlenen atölye, söyleşi ve etkinliklerle ziyaretçilerle buluştu.

Geleneksel El Sanatları Gelecek Nesillere Aktarıldı

Festival kapsamında Van Müzesi'nde düzenlenen Çorap Örme Atölyesi'nde Anadolu'nun köklü örücülük geleneği uygulamalı olarak tanıtıldı. Katılımcılar doğal liflerle üretim tekniklerini öğrenirken, beş şiş yöntemiyle örülen çorap ve patiklerde kullanılan motiflerin kültürel anlamları da anlatıldı.

Van İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Yaşayan Miras Söyleşisi: Seramik" programında ise Van'ın önemli kültürel değerlerinden biri olan seramik sanatı ele alındı. Geleneksel üretim yöntemleri, ustalık kültürü ve zanaatın toplumsal hafızadaki yeri katılımcılarla paylaşıldı.

Van, Fotoğraf Kareleriyle Yeniden Anlatıldı

Van Kent Meydanı'nda düzenlenen FotoMaraton Van etkinliği, amatör ve profesyonel fotoğrafçıları bir araya getirdi. Festival kapsamında belirlenen temalar doğrultusunda kentin tarihi mekanları, doğal güzellikleri ve günlük yaşamı objektiflere yansıtıldı. Çekilen fotoğraflar festivalin görsel arşivine önemli katkı sundu.

Çocuklar da festival coşkusuna FotoMaraton Çocuk etkinliğiyle ortak oldu. 8-13 yaş grubundaki çocuklar aileleri ve deneyimli fotoğrafçılar eşliğinde Van sokaklarını keşfederek kenti kendi gözlerinden fotoğrafladı.

Çocuklar Kitaplarla Van'ı Keşfetti

İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Van İncisi: Sayfalar Arasındaki Van Macerası" etkinliğinde yazar Zeynep Uzun çocuklarla buluştu. Van kedisi, inci kefali ve Akdamar Adası üzerinden kentin doğal ve kültürel zenginliklerinin anlatıldığı etkinlikte çocuklar hem okuma kültürüyle buluştu hem de yaşadıkları şehri daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Festival 19 Temmuz'a Kadar Sürecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere kadar yüzlerce etkinlik gerçekleştirilecek. Festival, 19 Temmuz'a kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.