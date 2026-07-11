Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarını erişime açtı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlarken, Van'da İpekyolu Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Meryem Sakman, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Bu yıl 1 milyonu aşkın adayın katıldığı sınavın ardından başlayan tercih dönemine ilişkin açıklamalarda bulunan Çocuk Danışmanı Psikolog Pelin İnan, ailelerin çocuklar üzerindeki baskıyı artıracak tutumlardan kaçınması ve süreci panikle değil, planlı şekilde yürütmesi gerektiğini söyledi.

“HİÇBİR SINAV TEK BAŞINA BİR ÇOCUĞUN GELECEĞİNİ BELİRLEMEZ”

Tercih döneminin öğrenciler ve aileler açısından zorlayıcı bir süreç olabileceğini ifade eden İnan, istedikleri sonucu alamayan öğrencilerin ve ailelerin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirtti.

İnan, “LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı öğrencilerimiz çok mutlu olurken, bazı öğrencilerimiz ise istedikleri sonuca ulaşamamış olabilir. Bu durum hem çocuklar hem de aileler açısından duygusal olarak zorlayıcı bir süreç oluşturabiliyor. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki bu dünyanın sonu değil, hiçbir sınav tek başına bir çocuğun geleceğini belirlemez. Bu nedenle ailelerin çocuklarına yaklaşımı bu süreçte çok büyük önem taşıyor. Çocukları eleştiren, onları başkalarıyla kıyaslayan ya da üzerlerinde baskı oluşturan tutumlardan kaçınılması gerekiyor.” dedi.

“ÇOCUKLARINIZIN DUYGULARINI ANLAMAYA ÇALIŞMAK ÇOK DAHA KIYMETLİ”

Tercihlerin puana göre değil, yüzdelik dilime göre yapılması gerektiğini aktaran İnan, her okulun kendine ait yüzdelik dilim aralığı bulunduğunu ve tercih listesinin bu doğrultuda hazırlanmasının önem taşıdığını söyledi.

Ailelere tercih sürecinde okulları ziyaret etmelerini tavsiye eden İnan, “Çocuklarınızın duygularını anlamaya çalışmak, yanında olduğunuzu hissettirmek ve moral vermek çok daha kıymetli. Tercih döneminde de acele karar vermek yerine sakin kalıp planlı ve stratejik hareket etmek gerekiyor. Her okulun kendine ait yüzdelik dilim aralığı bulunuyor ve bu veriler her yıl güncelleniyor. Bu nedenle ailelerin tercih listesini oluştururken güncel yüzdelik dilimleri dikkate alması, mümkünse okulları ziyaret ederek okul yönetimi ve rehberlik servisleriyle görüşmesi faydalı olacak. Ayrıca ilk yerleştirmenin ardından nakil süreci de devam edecek. Bu yüzden ilk sonuçları sürecin sonu olarak görmemek, nakil dönemini de yakından takip ederek tüm seçenekleri değerlendirmek gerekiyor.” şeklinde konuştu.