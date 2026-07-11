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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün gece Edremit Gebze Su Sporları Merkezi önünde meydana geldi. Sürücünün isimi öğrenilemeyen 72 ABA 037 Hyundai Accent markam otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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