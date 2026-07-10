11 Temmuz Cumartesi günü kapılarını açacak festival öncesinde kentte hazırlıklar tamamlandı. Son rötuşların yapıldığı festivale binlerce kişinin katılması bekleniyor.

9 GÜN BOYUNCA SANAT, MÜZİK VE KÜLTÜR VAN’DA BULUŞACAK

11-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında konserler, sergiler, sıra geceleri, atölye çalışmaları, sokak etkinlikleri, söyleşiler ve fotoğraf yarışmaları gibi birbirinden renkli organizasyonlar Vanlılarla buluşacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Festival kapsamında Buray, Sefo, Kıraç, Simge, Fatma Turgut, Murat Boz, Sagopa Kajmer ve Bayhan, Vanlı hayranlarıyla bir araya gelecek. Dokuz gün boyunca sürecek festivalin ardından Türkiye Kültür Yolu Festivali, yıl içinde 16 ilde daha düzenlenmeye devam edecek.

Festival öncesinde kent genelinde hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Özellikle Van'ın en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi, Kent Meydanı ve festival etkinliklerinin gerçekleştirileceği alanlar, festival flamaları, afişler ve tanıtım tabelalarıyla donatıldı. Şehrin birçok noktasında kurulum çalışmaları sürerken Van festival atmosferine büründü.