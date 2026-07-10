Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı tahmini hava durumu verilerine göre Van’da hava sıcaklıkları artış gösterecek. Bazı ilçelerde sıcaklıkların 36 dereceye kadar ulaşması beklenirken, meteorolojik verilere göre sıcaklık uyarısı da yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve ilçelerine ilişkin tahmini hava durumu verilerini yayımladı. Açıklanan tahminlere göre Van genelinde hava sıcaklıklarında önemli ölçüde artış bekleniyor. Verilere göre bazı ilçelerde sıcaklıkların 36 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken, sıcaklık uyarısı da yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahmini hava durumu verilerine göre Van’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Van genelinde sıcaklıkların artış göstermesi beklenirken, bazı ilçelerde termometrelerin 36 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Meteorolojik tahminlerde, yüksek sıcaklıklar nedeniyle sıcaklık uyarısına da yer verildi.

Van’da 3 günlük hava durumu ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu 33 C

11 Temmuz Cumartesi: Sıcak 35 C

12 Temmuz Pazar: Sıcak 36 C

Başkale;

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu 28 C

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu 28 C

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu 28 C

Çaldıran;

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu 28 C

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu 29 C

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu 28 C

Çatak;

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu 34 C

11 Temmuz Cumartesi: Sıcak 36 C

12 Temmuz Pazar: Sıcak 36 C

Edremit;

10 Temmuz Cuma: Açık 28 C

11 Temmuz Cumartesi: Açık 30 C

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu 29 C

Erciş;

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu 28 C

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu 32 C

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu 33 C

Gevaş;

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu 29 C

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu 30 C

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu 31 C

Gürpınar;

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu 32 C

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu 33 C

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu 34 C

İpekyolu;

10 Temmuz Cuma: Açık 28 C

11 Temmuz Cumartesi: Açık 30 C

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu 29 C

Muradiye;

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu 32 C

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu 34 C

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu 34 C

Özalp;

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu 30 C

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu 32 C

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu 31 C

Saray;

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu 30 C

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu 30 C

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu 30 C

Tuşba;

10 Temmuz Cuma: Açık 28 C

11 Temmuz Cumartesi: Açık 30 C

12 Temmuz Pazar: Az bulutlu 29 C