Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2026 yılı Haziran dönemine ait gelir vergisi faal mükellef sayılarını yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde Haziran 2026 itibarıyla gelir vergisi faal mükellef sayısı 2 milyon 985 bin 3 oldu. Aynı dönemde Van'da kayıtlı gelir vergisi faal mükellef sayısı ise 24 bin 848 olarak belirlendi.

GİB verilerine göre, Türkiye genelinde 2026 yılı Ocak ayında 3 milyon 3 bin 790 olan gelir vergisi faal mükellef sayısı, altı aylık süreçte 18 bin 787 kişi azalarak Haziran ayında 2 milyon 985 bin 3'e düştü. Bu değişim yaklaşık yüzde 0,63'lük azalışa karşılık geldi.

Van'da ise 2026 yılı Ocak ayında 24 bin 499 olarak kaydedilen gelir vergisi faal mükellef sayısı, Haziran ayı itibarıyla 24 bin 848'e ulaştı. Böylece Van’da altı aylık dönemde faal mükellef sayısı 349 kişi arttı.

İllere göre dağılım incelendiğinde, en fazla gelir vergisi faal mükellefine sahip il 677 bin 829 mükellef ile İstanbul oldu. En düşük gelir vergisi faal mükellef sayısı ise bin 486 ile Ardahan'da kaydedildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı Haziran verileriyle birlikte, Türkiye genelindeki ve iller bazındaki gelir vergisi faal mükellef sayıları güncellenmiş oldu. Verilerde, Haziran ayı itibarıyla Türkiye'nin toplam gelir vergisi faal mükellef sayısı 2 milyon 985 bin 3, Van'ın toplam gelir vergisi faal mükellef sayısı ise 24 bin 848 olarak yer aldı.