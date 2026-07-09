Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere sözleşmeli destek personeli (hizmetli) unvanında personel alımı yapacağını duyurdu. Aralarında Van'ın da bulunduğu birçok ilde personel alımı gerçekleştirilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 500 personel alımı yapacak. Van'da ise toplam 9 kişinin istihdam edileceği bildirildi.

İlanla ilgili yapılan açıklamada, “Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralaması esas alınmak suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 500 sözleşmeli destek personeli (hizmetli) unvanında personel alımı yapılacaktır.” denildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adaylarda şu şartlar aranacak:

-Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına sözleşmeli statüde personel alımı yapılacaktır. Alımlar, Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre gerçekleştirilecektir.

-2024 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarının olumlu olması (Sözlü veya uygulamalı sınav sonucunda başarılı olarak Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık şartlarını taşımak.

-Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

-Yapılacak sınav için 01.01.2026 tarihi itibarıyla 25 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını tamamlamamış olmak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular, 20 Temmuz Pazartesi - 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 24 Temmuz 2026 günü saat 23.59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden yapabilecek. Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.