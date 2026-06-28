Yeni sezona yönetim ve teknik heyet değişikliği ile start veren Van Spor’da gözler, yapılacak olan transferlere çevrildi.

Yapılan kongrede yönetim değişikliğine giden ve başkanlığa Şahin Aslan’ın seçildiği Van Spor’da ilk olarak teknik direktörle anlaşma sağlandı. Taraftarların tanıdığı ve benimsediği bir isim olan Murat Yıldırım’ı teknik direktörlük görevine getiren Van Spor Futbol Kulübü, ilk transfer olarak da Ozan Can Kökçü’yü duyurmuştu.

YENİ TRANSFERLER YAPILACAK

Yeni yönetim seçildikten sonra birçok ziyaret gerçekleştirdi. Van Spor’un kentin değeri olduğunu ve her kesimin takımı desteklemesi gerektiğini bildiren yönetim, bu noktada görüşmeler gerçekleştirerek takımın sahiplenilmesini istedi. Bir yandan görüşmeler sürerken, diğer yandan mali arayışlara giren yönetim, sezona ili bir takımla başlamak istiyor. Edinilen bilgilere göre bazı futbolcular ile ön görüşmelerin gerçekleştirildiği ve önümüzdeki günlerde yeni transferlerin açıklanabileceği öğrenildi.

MAÇLARIN NEREDE OYNANACAĞI NETLİK KAZANMADI

Bu arada Van Spor Futbol Kulübü’nün yeni sezon maçlarını nerede oynayacağı henüz netlik kazanmadı. Yapılacak olan yeni stadyumdan dolayı maçların Van’da oynanmasının zor olduğu ve bu nedenle maçların İstanbul’da oynanması için TFF’ye başvuru yapıldığı bildirilmişti. Ancak gelinen noktada maçların nerede oynanacağına ilişkin henüz bir netlik yok.

Van Spor taraftarları; hem yapılacak yeni transferleri hem de maçların nerede oynanacağını merak ediyor. Bu soruların, önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.