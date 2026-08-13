Van'ın Gevaş ilçesinde Gevaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, ihaleyle personel alacak. Açık ihale usulüyle yapılacak personel alımı kapsamında 2 şoför, 3 aşçı, 2 temizlik personeli, 1 kat hizmetleri temizlik personeli ve 17 kısmi zamanlı çalışan olmak üzere toplam 25 personel istihdam edilecek. Ayrıca ihale kapsamında 2 araç kiralanacak.

Daha önce bazı ilçelerdeki öğretmenevi müdürlüklerinin de personel alımı yapacağını duyurmasının ardından, Gevaş ilçesinde alınacak personellerin işe başlama tarihi 14 Eylül 2026, işin bitiş tarihi ise 24 Haziran 2027 olarak açıklandı.

İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENİLEN BELGELER

İhaleye katılacak isteklilerden şu belgeler istenecek:

-Teklif mektubu,

-Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler,

-Geçici teminat,

-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

-Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin yüzde 25'inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ya da teknolojik ürün deneyim belgesi.

-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu, ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak. Belgeler e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

İHALE TARİHİ VE YERİ

Personel alımı ihalesi, 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 11.30'da, Gevaş Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.