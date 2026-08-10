Açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek personel alımı kapsamında; 32 dağıtım elemanı, yemek yapım işinde çalıştırılmak üzere 5 aşçı, 3 aşçı yardımcısı, 3 bulaşıkçı, 3 hazırlık personeli, 1 muhasebeci ve 1 gıda mühendisi olmak üzere toplam 48 personel için hizmet alımı yapılacak.

Ayrıca taşıma merkezi okullara yemek sevk ve takip işinde çalıştırılmak üzere 5 araç da ihale kapsamında kiralanacak.

İhale kapsamında alınacak personelin işe başlama tarihi 14 Eylül 2026, işin bitiş tarihi ise 25 Haziran 2027 olarak açıklandı.

İHALE BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

-Teklif mektubu,

-Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler,

-Geçici teminat,

-İsteklinin iş ortaklığı olması hâlinde iş ortaklığı beyannamesi,

-Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin yüzde 25'inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ya da teknolojik ürün deneyim belgesi.

-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu, ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak, e-imza ile imzalanacak ve ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

İHALE TARİHİ VE YERİ

Personel alımı ihalesi, 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00'da, Muradiye Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.