Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Milli Eğitim Vakfı Deprem Şehitleri Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından yayımlanan ihale ilanına göre, hizmet alımı kapsamında toplam 58 personel görevlendirilecek. İhale kapsamında ayrıca 7 aracın da hizmet alımı gerçekleştirilecek.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALINACAK?

İhale kapsamında; 1 gıda mühendisi, 1 baş aşçı, 8 aşçı yardımcısı, 3 aşçı, 22 şoför ve yemek dağıtım personeli, 23 kısmi zamanlı personel olmak üzere toplam 58 personel istihdam edilecek.

İhale kapsamında işe başlayacak personellerin görev süresi 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak, hizmet alımı ise 25 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENİLEN BELGELER

İhaleye katılacak isteklilerden şu belgeler istenecek:

-Teklif mektubu,

-Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler,

-Geçici teminat,

-İsteklinin iş ortaklığı olması hâlinde iş ortaklığı beyannamesi,

-Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin yüzde 25'inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ya da teknolojik ürün deneyim belgesi,

-Tekliflerin, EKAP üzerinden teklif mektubu, ihaleye katılım belgeleri ve diğer ekler kullanılarak hazırlanması, e-imza ile imzalanması ve ihale tarihine kadar EKAP üzerinden gönderilmesi gerekecek.

İHALE TARİHİ VE YERİ

Personel alımı ihalesi, 21 Ağustos 2026 Cuma günü saat 10.00'da, Erciş Milli Eğitim Vakfı Deprem Şehitleri Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.