Türk Kızılayı Van Şube Başkanı Ahmet Ferhat Yeltekin, Wanhaber'e yaptığı açıklamada Van'ın sağlık alanındaki öneminin her geçen gün arttığını belirterek, yeni merkezle birlikte bölgeye daha güçlü hizmet sunacaklarını söyledi.

“VAN BÜYÜYOR, KAN İHTİYACI DA ARTIYOR”

Van'ın yanı sıra çevre illerin de büyüdüğünü ifade eden Yeltekin, buna bağlı olarak kan ihtiyacının da arttığını söyleyerek, “Van büyüyor, çevre illerimiz de büyüyor. Kan ihtiyacı her geçen gün artıyor. Aynı zamanda kan ürünlerimizin çeşitliliği de artıyor. Bu nedenle kapasitemizi artıracak önemli bir yatırım gerçekleştiriyoruz.” dedi.

KAN STOKLARI VE LABORATUVARLAR BÜYÜYECEK

Yeni merkezde laboratuvarların modernize edileceğini belirten Yeltekin, depolama alanlarının da genişletileceğini söyledi. Yeltekin, “Yeni laboratuvar birimlerimiz kuruluyor. Depolarımız büyüyor. Böylece Van'ın hem kan bağışı kapasitesi hem kan stoğu hem de laboratuvar kapasitesi önemli ölçüde artacak.” ifadelerini kullandı.

ÇEVRE İLLERE DAHA HIZLI HİZMET VERİLECEK

Yeni yatırımla yalnızca Van'a değil, bölgedeki birçok ile daha etkin hizmet sunulacağını belirten Yeltekin, “Bitlis, Muş, Ağrı, Hakkari ve Iğdır'a kadar hizmet veriyoruz. Yeni merkez sayesinde bu illere daha hızlı, daha güvenli ve daha güçlü hizmet sunacağız.” dedi.

İLAVE PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE

Yatırımla birlikte istihdamın da artabileceğini ifade eden Yeltekin, “İnşallah ilave personel alımları da olacaktır. Vatandaşlarımıza daha güvenli, daha hijyenik, daha kaliteli ve daha konforlu hizmet sunacağız.” diye konuştu.

GENEL MERKEZDEN VAN'A DESTEK

Van'ın sağlık alanındaki potansiyelinin Kızılay Genel Merkezi tarafından da görüldüğünü belirten Yeltekin, yapılan görüşmelerin ardından yatırım kararının alındığını ifade etti.